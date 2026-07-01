Gemeente werkt aan verbetering verkeersveiligheid rond basisscholen

De gemeente wil de verkeersveiligheid rondom basisscholen verbeteren. Ze gaat investeren in veilige schoolroutes, overzichtelijke schoolomgevingen en het stimuleren van lopen en fietsen naar en van school.

De nieuwe wethouder Jalt de Haan, recentelijk nog onderwijzer op een basisschool: “ik weet hoe belangrijk het is dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen dragen: als gemeente, als school en als buurt.” Het stimuleren van lopen en fietsen naar en van school geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders en schoolpersoneel.

Met het programma ‘veilig naar school’ werkt de gemeente tot 2030 aan een verkeersveilige omgeving voor alle 79 basisscholen. Door een combinatie van gedrags- en fysieke maatregelen ontstaat een veilige, overzichtelijke en duurzame schoolomgeving.

Er worden wensen, zorgen en knelpunten in kaart gebracht en vervolgens wordt bepaald welke maatregelen passend zijn. De gemeente onderzoekt verder via een digitale vragenlijst hoe kinderen naar school reizen en welke plekken als onveilig worden ervaren. Vervolgens komen er concrete afspraken en acties.