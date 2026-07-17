Gemeente start volgende maand met vervangen gladde stenen in Vinkhuizen

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat volgende maand de stenen in de Zandsteenlaan en de Radiumstraat in Vinkhuizen vervangen voor minder gladde exemplaren.

De werkzaamheden beginnen op 10 augustus en duren waarschijnlijk tot 1 december. De bewoners worden binnenkort geïnformeerd over de werkzaamheden.

De omwonenden klaagden steen en been over de huidige stenen. Die zouden vooral bij vorst spekglad zijn. Een buurtbewoonster zei vorig jaar tegen OOG dat ze bij een val een gebroken voet had opgelopen. De SP sprong voor de bewoners in de bres, omdat het wel erg lang duurde voordat de gemeente in actie kwam.

OOG maakte vorig jaar een reportage over de gladde stenen in Vinkhuizen.