Gemeente: “Kom niet meer naar de Grote Markt, het is te druk”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente komt zaterdagmiddag met de nadrukkelijke oproep om niet meer naar de Grote Markt te komen. Het is op dit moment te druk op het plein. Op de Grote Markt vindt zaterdagmiddag de finale van Red Bull District Ride plaats.

De organisatie van het evenement laat weten: “De Grote Markt is vol. Volg het evenement via onze livestream.” De gemeente voegt daar op sociale media aan toe: “Kom niet meer naar de Grote Markt, mensen! Het is té druk!” Op sociale media zijn er verschillende mensen die laten weten dat ze de binnenstad verlaten hebben: “Ik ben weggegaan. Het was te druk. Het lukte bijna niet om weg te komen”, schrijft Nathalie. En Heleen schrijft: “Ik was er vanmiddag even, maar ben direct weer omgekeerd. Ik kijk het wel via de televisie.”

Behalve vanaf het plein heeft een groep liefhebbers het ook hogerop gezocht: er wordt bijvoorbeeld vanaf verschillende balkons en vanaf daken toegekeken. De organisatie heeft de oproep gedaan aan de mensen die zich op de daken bevinden om weg te gaan. Omdat er geen relingen of balustrades zitten, is dit een gevaarlijke plek.

Op de Grote Markt is zaterdag plek voor ongeveer 10.000 mensen. Om 16.00 uur is de finale van de Red Bull District Ride begonnen. De 21 deelnemers die hieraan deelnemen, vijftien mannen en zes vrouwen, vergaren met hun deelname punten aan de Slopestyle Super League. Slopestyle kan het beste omschreven worden als een kruising tussen mountainbiken en BMX. De rijders maken gebruik van een grotere, stevige fiets waarmee ze de snelheid van het klassieke mountainbiken combineren met bijzondere sprongen, salto’s en trucs uit de BMX-wereld. Het evenement vond voor het eerst plaats in 2005 in Neurenberg. Sindsdien zijn er zeven edities geweest. Het is voor het eerst dat het evenement in Groningen plaatsvindt.