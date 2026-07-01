Gemeente Groningen haalt taakstelling voor huisvesting statushouders wel, terwijl provincie fors achterblijft

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De gemeente Groningen heeft als een van de vijf gemeenten in de provincie de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Sterker nog: de gemeente heeft 19 statushouders meer aan een woning geholpen dan verplicht.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd een woning te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt het aantal op basis van hoeveel mensen in een gemeente wonen. Met ruimschoots de meeste inwoners van de provincie moest de gemeente Groningen voor 1 juli 198 statushouders huisvesten. Dat werden er uiteindelijk 217.

De provincie Groningen als geheel blijft daarentegen flink achter. De zeven Groningse gemeenten moesten samen 832 statushouders aan een woning helpen, maar kwamen uit op 516. Daarmee bedraagt de achterstand 316 woningen.

Eemsdelta haalt provinciaal streven hard onderuit

De grootste achterstand is voor rekening van de gemeente Eemsdelta. Die moest 365 statushouders huisvesten, maar realiseerde volgens de cijfers slechts drie plaatsingen. Daardoor bedraagt de achterstand daar 361.

De gemeente herhaalde eerder deze maand meermaals dat met het Rijk is afgesproken dat het geen statushouders hoeft te huisvesten vanwege de versterkingsoperatie. De uitspraken van de gemeente Eemsdelta zijn opvallend, want in Midden-Groningen (waar ook versterkt wordt) werden 51 meer statushouders opgevangen dan nodig.

Ook drie andere Groningse gemeenten aan de opgelegde huisvestingstaak: Pekela (14 meer), Stadskanaal (3 meer) en Westerkwartier (8 meer). Westerwolde (31 tekort), Het Hogeland (61 tekort), Veendam (8 tekort) en Oldambt (1 tekort) lopen achter op hun taakstelling.

Woningen vinden voor statushouders blijft landelijk een probleem

Verschillende media maken woensdagavond melding van een landelijke analyse van het ANP over de huisvesting van statushouders, op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat landelijk 246 van de 342 gemeenten niet voldoen aan hun taakstelling. Gemeenten moesten in de eerste helft van het jaar samen 23.933 statushouders aan een woning helpen, maar schoten met 8.855 ontbrekende woningen tekort.

Door het tekort aan woningen blijven veel statushouders langer in asielzoekerscentra wonen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers bezetten statushouders nu ongeveer 19.000 van de 83.000 opvangplekken. Dat draagt bij aan de druk op de asielopvang, waaronder het aanmeldcentrum in Ter Apel.