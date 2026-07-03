Gemeente en krakers jeugdsynagoge eind juli tegenover elkaar in rechtbank rond uitzetting

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De gemeente Groningen en de krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat staan op woensdag 29 juli tegenover elkaar in de rechtbank. De zitting gaat over de ontruiming van het pand.

De krakers probeerden die de afgelopen maanden te voorkomen, onder meer middels een petitie. Volgens de krakers is er meermaals geprobeerd te onderhandelen, maar ‘zwijgt’ de gemeente. De Jeugdsjoel, de naam die de krakersgroep zichzelf heeft gegeven, laat weten vorige week een Woo-verzoek te hebben ingediend om alle informatie openbaar te maken over de plannen voor het gebouw. Volgens De Jeugdsjoel moet de gemeente onderbouwen waarom het pand nodig is als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, de bestemming die het Stadhuis eerder dit jaar aan het pand besloot te geven.

Kraak tegen verkoop en sloop duurt inmiddels drie jaar

Het pand werd in oktober 2023 gekraakt om de verkoop en mogelijke sloop van het historische gebouw te voorkomen. De voormalige jeugdsynagoge dreigde toen grotendeels te verdwijnen voor woningbouw, maar dat plan ging uiteindelijk niet door.

De voormalige jeugdsynagoge (ook bekend als de Jeugdsjoel) wordt sindsdien door de krakers gebruikt als ontmoetingsplek en plaats voor activiteiten. De gemeente wil het pand de komende drie jaar tijdelijk gaan gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, in de aanloop naar een permanente invulling. Daarvoor moeten de krakers vertrekken.

Petitie blijkt tevergeefs

Eind mei stuurden de krakers al een open brief aan burgemeester, wethouders en de gemeenteraad, met daarin de boodschap dat een nieuwe tijdelijke invulling door de gemeente niet nodig is. De activiteiten die ze er houden zouden genoeg zijn, stelden de krakers destijds. Een voorstel om afspraken te maken met de gemeente over gebruik van het pand is volgens de krakers veel te snel afgewezen.

De krakers moesten begin vorige maand eigenlijk al weg zijn uit de voormalige jeugdsynagoge. Ze startten daarop een petitie om de gemeenteraad te bewegen tot behoud van de ‘culturele broedplaats’ in het pand. Daarmee wilden de krakers ook voorkomen dat de gemeente ontruiming van het gebouw afdwingt in de rechtszaal. De petitie kreeg 540 handtekeningen en werd op 18 aangeboden aan de gemeenteraad, met daarbij de oproep om opnieuw in gesprek te gaan.

Tevergeefs, laat De Jeugdsjoel donderdag weten: “Ondanks onze vele pogingen om met de gemeente te onderhandelen, heeft de gemeente ervoor gekozen om te zwijgen en ons voor de rechter te dagen.” De zitting op woensdag 29 juli begint om 11.15 uur in de rechtbank aan het Guyotplein. De organisatie roept supporters op om daarbij aanwezig te zijn.