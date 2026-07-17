Gematigd zomerweer met vrij veel bewolking

Foto: Denise Overkleeft

De komende dagen is het gematigd zomerweer, waarbij de thermometer maar net boven de 20 graden uitkomt. Er valt weinig tot geen regen.

Zaterdag is er weinig zon, want er trekken uitgestrekte wolkenvelden over. Lokaal is een spatje motregen mogelijk. Het wordt met maximaal 21 graden een stuk minder warm dan afgelopen week. De noordwestenwind is matig, kracht 3 tot 4. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar zo’n 13 graden.

Zondag wordt het rond 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. De noordwestenwind is vrij stevig, matig tot vrij krachtig, kracht 3 tot 5.

Na zondag verandert er voorlopig weinig. De wind komt uit richtingen tussen noord en noordwest. He blijft droog en het wordt zo’n 22 graden. Woensdag neemt de kans op een bui toe bij een temperatuur rond 20 graden. Daarna komt er weer meer ruimte voor de zon en blijft het droog.