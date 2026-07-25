Treinen tussen Hoofdstation en Noorderstation rijden weer na storing

Foto Andor Heij: Noorderstation

Treinreizigers tussen het Hoofdstation en Delfzijl en de Eemshaven hebben zaterdagmiddag te maken gehad met vertraging. Door een storing konden er geen treinen rijden.

De problemen begonnen rond 14.30 uur. Volgens spoorbeheerder ProRail was er sprake van een seinstoring. Door deze storing konden de seinen tussen het Hoofdstation en het Noorderstation niet goed bediend worden. Om die reden werd het treinverkeer tussen de beide stations stilgelegd. Een storingsploeg van de spoorbeheerder kwam ter plaatse om de problemen op te lossen. Rond 16.30 uur werd het treinverkeer hervat.

Tussen het Noorderstation en Delfzijl en de Eemshaven bleef gedurende de storing wel treinverkeer mogelijk.