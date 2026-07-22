Treinen naar Zwolle rijden weer na storing

Foto Andor Heij. Station Meppel

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle hebben woensdagavond te maken gehad met vertraging. Door een storing was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk.

Spoorbeheerder ProRail liet weten dat er vanwege een technisch onderzoek vanaf 19.45 uur een half uur geen treinverkeer mogelijk zou zijn tussen Meppel en Zwolle. De precieze aanleiding voor het onderzoek is niet bekendgemaakt. Eerder op de avond was er op het traject wel sprake van een seinstoring.

Rond 20.10 uur waren de problemen voorbij. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.