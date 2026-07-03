Geen treinen naar Veendam door aanrijding

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Veendam moeten in de nacht van vrijdag op zaterdag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 00.30 uur. Op het baanvak tussen Zuidbroek en Veendam vond een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen de beide stations stilgelegd. Hulpdiensten en een storingsploeg zijn naar de locatie onderweg. De verwachting is dat de problemen tot zeker 01.45 uur gaan duren.

Tussen het Hoofdstation en Zuidbroek is wel treinverkeer mogelijk. Treinreizigers die naar Veendam willen reizen wordt geadviseerd gebruik te maken van een reisplanner voor het meest actuele advies.