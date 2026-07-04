Geen sneltreinen naar Winschoten door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Bad Nieuweschans moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Door een storing rijden er momenteel geen sneltreinen op het traject.

De problemen begonnen rond 18.50 uur. Spoorbeheerder ProRail spreekt van een sectiestoring, waardoor de seinen tussen Groningen Europapark en Zuidbroek niet goed bediend kunnen worden. Om deze reden zijn de sneltreinen tussen het Hoofdstation en Winschoten tijdelijk uit de dienstregeling gehaald. De stoptreinen rijden wel, maar kampen met vertraging.

Een storingsploeg is inmiddels ter plaatse om het defect te verhelpen. ProRail verwacht dat de problemen rond 21.15 uur zijn opgelost. Reizigers worden geadviseerd om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor het meest actuele reisadvies.