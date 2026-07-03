Geen Free Your Mind-festival in Stadspark: gemeente weigert vergunning vanwege zorgen over veiligheid

Het Free Your Mind Festival, dat op 25 juli voor het eerst in de buitenlucht van het Stadspark gehouden zou worden, gaat niet door. De gemeente heeft geen vergunning verleend voor het house- en technofestival, omdat de vergunningsaanvraag volgens haar niet aan de veiligheidseisen voldoet.

“Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren met de organisatie gesproken”, laat een woordvoerder weten namens de gemeente. “Daarbij is het belang van een goed draaiboek meermaals benadrukt. Desondanks moeten we concluderen dat de aanvraag voor een evenementenvergunning niet aan de voorwaarden voldoet. Deadlines zijn niet gehaald en stukken zijn te laat of onvolledig aangeleverd.”

‘Onvoldoende vertrouwen in veiligheid’

De organisator van het festival liett vrijdag aan DvhN en Stadsblog Sikkom weten dat er vertraging ontstond in het aanleveren van de benodigde stukken, doordat het externe bedrijf dat het veiligheidsplan opstelde een paar weken ziek was. Er zou vervolgens begripvol zijn gereageerd door de gemeenten en deze week nog zouden er gesprekken zijn geweest. Maar nu de vergunningsaanvraag definitief is afgewezen, trekt de organisatie de stekker eruit.

Volgens de gemeente is het vooral de afstemming met hulpverleningsinstanties die het festival parten speelt bij de aanvraag door de ontbrekende aangeleverde informatie: “‘We geven in Groningen volop ruimte aan evenementen en festivals, en dance-events horen bij het dna van de stad. Een goede organisatie en veiligheid staan daarbij altijd voorop. We moeten helaas constateren dat de aanvraag van de organisatie niet aan de vergunningsvoorschriften voldoet. Omdat we onvoldoende vertrouwen hebben in een veilig verloop van het festival, is in afstemming met de hulpverleningsinstanties besloten om geen vergunning te verlenen.”

‘Begrijpelijke teleurstelling’

Mensen die al een kaartje kochten, zouden inmiddels zijn benaderd door de organisatie achter Free Your Mind. Zij kunnen later dit jaar naar de indoorvariant in MartiniPlaza of hun geld terugkrijgen. De gemeentewoordvoerder besluit daarover: “Wij begrijpen dat dit besluit teleurstellend is voor de mensen die inmiddels een kaartje hebben gekocht, maar de veiligheid van de bezoekers gaat te allen tijde voor.”