‘Frisse zomerdagen op komst: thermometer haalt de 20 graden niet’

Foto: Joris van Tweel

Warm zomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Grijze wolkenvelden voeren de boventoon en de maximumtemperatuur blijft voorlopig steken onder de 20 graden.

Zondag begint de dag met de kans op een bui. Ook overdag houdt de bewolking de overhand, al laat de zon zich zo nu en dan even zien. Later in de middag en avond stijgt de kans op een bui opnieuw. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo’n 17 of 18 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt en blijft het droog, bij een minimumtemperatuur rond de 13 graden.

Op maandag verandert er weinig aan dit weersbeeld. Wolken hebben nog altijd de overhand en de zon krijgt zo nu en dan de ruimte. Het wordt 18 of 19 graden. Dinsdag start daarentegen met wat meer zonneschijn, maar gaandeweg de dag trekt de lucht opnieuw dicht. In de avond is een lokale bui niet uitgesloten, bij temperaturen die opnieuw rond de 18 of 19 graden schommelen.