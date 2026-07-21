Forward naar Italië voor Europees Kampioenschap studenten

Foto Andor Heij. Forward pakte de derde periode en viert feest.

De voetballers van Forward gaan komende vrijdag naar Salerno in Italië, want zij vertegenwoordigen Nederland bij het Europees Kampioenschap voor studenten.

De tweedeklasser won vorig jaar het Nederlands Kampioenschap en mag daarom mee doen aan het EK. Forward doet mee onder de naam van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het EK voor studenten is al begonnen, maar het voetbaltoernooi begint zondag en duurt acht dagen. Daar doen in 16 landen aan mee. Wie de tegenstanders van Forward zijn is nog niet bekend. Forward reist met 16 spelers en hun coach Cris Feldman af naar Salerno. Een deel van de kosten betalen ze zelf. Een ander deel komt van sponsoren, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen.

Het universitair sportcomplex Salerno is het middelpunt van het EK waar in totaal 4500 mensen aan mee doen. Voor het mannenvoetbal voetbal zijn er vier terreinen in en rond Salerno gereserveerd.