Forum presenteert Zomertalks met Thomas Erdbrink, Eva Jinek en Spinvis

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

Forum Groningen presenteert volgende maand drie inspirerende gesprekken in de succesvolle reeks ‘Zomertalks’. Schrijver en presentator Özcan Akyol (Eus) praat met bijzondere gasten uit de wereld van journalistiek en muziek.

Gasten zijn ditmaal Thomas Erdbrink, Eva Jinek en Erik de Jong (Spinvis). Zij vertellen op drie donderdagavonden in augustus meer over hun werk, drijfveren en de verhalen achter hun succes.

Journalist en documentairemaker Thomas Erdbrink woonde en werkte 25 jaar als correspondent in het Midden-Oosten en verwierf grote bekendheid met de veelgeprezen serie Onze Man in Teheran. Ook was hij presentator van Zomergasten en columnist voor de Volkskrant. Dit voorjaar verscheen de Videoland-serie Onze man bij de vijand, waarvoor Erdbrink een jaar lang door Rusland reisde. Erdbrink is op 6 augustus te gast.

Journalist en presentator Eva Jinek volgt op 13 augustus. Jinek begon haar carrière bij de NOS en groeide uit tot een van de bekendste interviewers van Nederland. Ze ontving Jinek onder meer tweemaal de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview. Momenteel presenteert ze haar eigen talkshow Eva op NPO 1.

De reeks wordt op 20 augustus afgesloten met Erik de Jong, bekend als Spinvis. De muzikant brak in 2002 door met zijn debuutalbum Spinvis. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en geliefde artiesten van Nederland en ontving hij in 2007 de Popprijs. De Jong maakt ook succesvolle theatervoorstellingen.

Meer informatie is te vinden op de website www.forum.nl/zomertalks