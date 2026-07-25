Forse schade bij kop-staartbotsing met drie auto’s op Friesestraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Friesestraatweg zijn de automobilisten van drie personenauto’s betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel ontstond er flinke schade.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur. “De automobilisten reden in de richting van de Reitdiephaven toen het vlak voor de kruising met de Pleiadenbrug misging”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Een automobilist remde, wat te laat gezien werd door achteropkomende bestuurders. Een botsing was het gevolg waarbij drie auto’s betrokken raakten. Met name een rode Suzuki raakte fors beschadigd: de voorzijde is flink ingedeukt.”

Vanwege het ongeluk werd één rijstrook afgesloten. Hulpverleners waren snel ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat er niemand gewond was geraakt. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept.