Forse rookontwikkeling bij brand in tuinhuisje in Gravenburg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Magnusstraat in de wijk Gravenburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed in een tuinhuisje. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 04.10 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het betrof een brand in een tuinhuisje dat achter een woning stond”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Het huisje stond tegen het perceel van de buren aan. Toen we ter plaatse kwamen, was het vuur al grotendeels onder controle. Wij hebben vervolgens nabluswerkzaamheden verricht.”

Om het vuur onder controle te krijgen werden er drie stralen hogedruk ingezet. Bij de brand kwam flink wat rookontwikkeling vrij.

De woning zelf raakte niet beschadigd. Over de exacte oorzaak van de brand is nog niets bekend; daar wordt onderzoek naar gedaan.