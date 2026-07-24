Forse nederlaag FC Groningen tegen Volendam

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft vrijdagmiddag in Gieten met 4-0 verloren van Volendam, dat afgelopen seizoen naar de eerste divisie degradeerde.

Volendam kwam na tien minuten na een hoekschop op voorsprong via Nordin Bukala. De 1-0 was in een wat saaie eerste helft ook de ruststand.

Na rust waren de beste kansen voor Volendam. Daan Bisschops verdubbelde de score en Robin van Cruijsen tekende voor de 3-0. In de slotfase werd het zelfs 4-0 door Tiago Codinha.

Bij FC Groningen ontbraken veel basisspelers, want de ploeg van trainer Dick Lukkien speelt zaterdag (morgen) opnieuw een oefenwedstrijd. Dat gebeurt in de Langeleegte in Veendam tegen het Griekse Volos NFC.