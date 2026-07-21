FNV: “Provincies kijken toe terwijl banen verdwijnen door wanbeleid Qbuzz”

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Werknemers van vervoersbedrijf Qbuzz in Groningen betalen de prijs voor miljoenenverliezen en mismanagement bij het bedrijf. Dat stelt vakbond FNV. Afgelopen week werd bekend dat er door een reorganisatie 22 banen verdwijnen bij de afdeling Reisregie in Groningen.

De werkzaamheden van de afdeling worden verplaatst naar Utrecht. Volgens de vakbond laten de provincies Groningen en Drenthe dit zomaar gebeuren, terwijl zij als concessieverlener medeverantwoordelijk zijn. “Het is onbegrijpelijk dat werknemers de rekening moeten betalen voor fouten van de directie”, zegt vakbondsman Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. “Qbuzz heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s belastinggeld verloren door mismanagement, boetes en verkeerde keuzes. Nu worden werknemers uit Groningen, Drenthe en Friesland op straat gezet, en de provincies kijken toe. Dat is niet uit te leggen.”

“Binnen één werkdag beslissen”

Qbuzz voegt de Groningse afdeling Reisregie samen met die in Utrecht, waardoor het personeel in het Noorden boventallig is verklaard. De plannen zorgen voor grote onrust, omdat er bij het ondersteunend personeel nog meer banen op het spel staan. Volgens FNV zet Qbuzz het getroffen personeel bovendien op een onacceptabele manier onder druk: medewerkers moeten soms al binnen één werkdag beslissen over hun toekomst, terwijl een deel van hen op dit moment vakantie heeft. De vakbond heeft daarom een brandbrief naar de directie gestuurd.

Kuiper: “Van medewerkers vragen dat zij tijdens hun vakantie binnen één werkdag een beslissing nemen over hun baan is ongekend brutaal. Mensen verdienen tijd, duidelijkheid en een zorgvuldige behandeling. Daar is nu geen enkele sprake van.”

“Werkgelegenheid verdwijnt uit de regio”

De vakbond vindt het daarnaast onverteerbaar dat werkgelegenheid uit het Noorden wordt verplaatst naar het midden van het land. “Mensen raken hun baan kwijt omdat hun werkgever er een potje van heeft gemaakt.” FNV wijst daarbij ook met de beschuldigende vinger naar de opdrachtgevers. “De provincies Groningen en Drenthe kijken toe terwijl banen uit hun eigen regio verdwijnen en in Utrecht terugkomen. Zij mogen hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Goed openbaar vervoer betekent ook goed werkgeverschap en het behoud van regionale werkgelegenheid.”