FNV kondigt ov-staking aan op 9 september

Foto Andor Heij. Staking trein

Op woensdag 9 september organiseren FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer een gezamenlijke staking in het openbaar vervoer en op het spoor, uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de WW en de WIA.

Voor het streekvervoer begint de staking aan het begin van de dienst op 9 september. Voor het stadsvervoer en het spoor worden de exacte begin- en eindtijden later bekendgemaakt.

Volgens de vakbonden is een staking geen doel op zich. Zij wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer dagelijks zorgen dat reizigers veilig en betrouwbaar op hun bestemming komen. Toch vinden de bonden de staking noodzakelijk vanwege de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het niet eens met de opvatting van het kabinet dat mensen door de hoogte en duur van de WW- en WIA-uitkeringen minder snel weer aan het werk gaan. Ook benadrukken zij dat deze regelingen worden betaald uit premies van werknemers en werkgevers.

De staking op 9 september staat volgens de bonden niet op zichzelf. Ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren voeren actie tegen de plannen voor de sociale zekerheid. De bonden erkennen dat de staking overlast veroorzaakt voor reizigers, maar stellen dat de gevolgen van het afbouwen van de sociale zekerheid echter groter en langduriger zijn.