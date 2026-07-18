FNV dreigt met 24-uursstaking op het spoor: vakbond voert druk op kabinet op

Foto Andor Heij

Het treinverkeer wordt in september mogelijk 24 uur stilgelegd door een staking. Met de aankondiging van een grote staking voert vakbond FNV de druk op richting het kabinet, dat van plan is te bezuinigen op de sociale zekerheid.

De kern van het conflict draait om de voorgenomen plannen om de WW (de werkloosheidsuitkering) in te korten en de WIA (de uitkering voor langdurig zieken) aanzienlijk te versoberen. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman komen er in de eerste twee weken van september stakingen in verschillende sectoren. “De stakingen worden groter dan de vorige keer”, vertelt Spekman. Naast de spoorstaking komen er ook acties in de havens en bij de overheid. In de zorgsector volgen ook acties, maar daar wordt niet gestaakt omdat de FNV vindt dat patiënten daar niet de dupe van mogen worden.

De precieze invulling van de acties op het spoor is nog niet bekend; het is nog onduidelijk bij welke ov-organisaties er gestaakt gaat worden. Wel zullen er hoogstwaarschijnlijk treinen blijven rijden richting Schiphol. Bij eerdere stakingen probeerden vakbonden dat vervoer stil te leggen, maar daar stak de rechter toen een stokje voor.

“Het kabinet wil de pot plunderen om de begroting sluitend te krijgen”

Het is de tweede keer in korte tijd dat het trein- en busverkeer wordt getroffen. Op 24 juni reden er in de ochtend al vier uur lang geen treinen in heel Nederland. De onvrede onder het personeel en de bonden is sindsdien alleen maar toegenomen. Jaap van de Bos van vakbond CNV liet vorige maand weten dat sociale voorzieningen zoals de WW- en WIA-regelingen zijn waar simpelweg niet op bezuinigd mag worden, zeker niet als je als werkende onverwacht langdurig ziek wordt: “Als de regering die vangnetten gaat versoberen, wat heb je dan nog dat je er weer bovenop helpt?”

Buschauffeur en FNV-lid Henk Rozema deelt die bezorgdheid volledig. “Er is een sociale pot waar onze premies en gezamenlijke gelden in zitten voor als het misgaat”, reageert hij. “Die pot wil dit kabinet nu gewoon plunderen om de begroting sluitend te krijgen. Het is weer de onderkant van de samenleving en de werkende klasse die de hardste klappen krijgt.”

Vastgelopen cao-onderhandelingen

De landelijke acties tegen de kabinetsplannen staan los van de vastgelopen cao-onderhandelingen in het stads- en streekvervoer. Het overleg voor de 13.000 werknemers van bedrijven zoals Arriva, Qbuzz en Keolis zit momenteel muurvast. Vakbonden FNV en CNV liepen afgelopen donderdag weg van de onderhandelingstafel omdat het eindbod van de werkgevers volgens hen leidt tot minder zekerheid en een onacceptabel hoge werkdruk. Na de zomervakantie leggen de bonden de situatie voor aan hun leden, die vervolgens stemmen over eventuele stakingen in het streekvervoer.

Verslaggever Lars Faber maakte vorige maand een reportage over de staking: