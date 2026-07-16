Flink verschil tussen mensen die vanuit en naar Stad verhuizen

Foto: Chris Bakker

Er zit een opvallend verschil tussen mensen die vanuit Groningen en naar Groningen verhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarover het AD bericht.

De doorsnee vertrekker is 25 tot 30 jaar, de nieuwkomer is vaak 20 tot 25 jaar. Dat betekent dat de helft van alle 14.482 mensen die elders in Nederland zijn gaan wonen bij die leeftijdsgroep hoort of zelfs ouder is. Van de 13.608 nieuwkomers in Groningen was de helft 20 tot 25 jaar, of nóg jonger.

Voor een kwart van alle vertrekkers was ‘elders in Nederland’ niet echt ver, want ze verhuisden naar een gemeente die aan Groningen grenst. De meeste nieuwkomers in Groningen kwamen vorig jaar uit de gemeente Westerwolde. Het gaat om 732 mensen. Volgens het CBS heeft dat vermoedelijk te maken met asielzoekers uit Ter Apel.

Het totaalbeeld is opvallend: het inwoneraantal van Groningen is vorig jaar met veertien gekrompen.