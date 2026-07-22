Flexibele teamsporten steeds populairder: geen trainingen, wel wedstrijden

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een teamsport zonder vaste verplichtingen. Zo blijkt uit onderzoek van de KNVB dat de populariteit van 7-tegen-7-voetbal de afgelopen jaren is toegenomen. Ook in Groningen groeit die belangstelling. Het Groningse bedrijf Ballie organiseert speciale 7-tegen-7-voetbalcompetities.

Volgens Mark Bouma, competitie-manager bij Ballie, zoeken veel spelers een flexibel alternatief voor het traditionele clubvoetbal. “Veel jongens hebben geen zin meer in de verplichtingen die je bij een vereniging hebt. Je moet vaak twee keer per week trainen, bardiensten draaien en zit vast aan een team. Bij ons stel je zelf een team samen en speel je alleen wedstrijden.”

De spelregels wijken op een aantal punten af van het reguliere voetbal. Zo wordt gespeeld op een kleiner veld met kleine doelen, zijn slidings niet toegestaan en wordt een intrap gebruikt in plaats van een ingooi. Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten.

Ook de deelnemers noemen de laagdrempeligheid als belangrijkste reden om mee te doen.

“Wijzelf spelen nu op de woensdagavond en zijn in het weekend vrij. Iedereen kan bij ons meedoen en het is heel toegankelijk”, vertelt een speler.

Een andere deelnemer ziet vooral voordelen in het ontbreken van trainingen. “Je speelt alleen een wedstrijd en hebt geen trainingen eromheen. Dat maakt het heel laagdrempelig. Op vrijdag begint het weekend en ben je vrij.”

Gezelligheid blijft belangrijk

Hoewel de competitie anders is ingericht dan het traditionele clubvoetbal, blijft de sociale kant volgens Bouma belangrijk. “Voor veel jongens draait het ook om de derde helft. Na afloop drinken velen een biertje met elkaar”.

Om de competitie aantrekkelijk te houden, probeert Ballie teams zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen. Door promotie en degradatie worden de verschillende niveaus op elkaar afgestemd.

“Wij willen niet dat een team iedere week met 8-0 wint of juist met 8-0 verliest. Daarom passen we het niveau steeds aan, zodat de wedstrijden spannend blijven.”