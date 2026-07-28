Fietser gewond na botsing met lijnbus in Lewenborg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een fietser is dinsdagmiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Loefzijde in de wijk Lewenborg. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de rotonde met de Bakboordswal. “De chauffeur van de lijnbus kwam vanaf de Loefzijde”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “De fietser volgde het fietspad over de rotonde. De buschauffeur zag dit te laat, waardoor er een aanrijding ontstond en de fietser ten val kwam.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd. De fietser is in de ambulance behandeld aan de verwondingen; vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De schade is beperkt gebleven.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.