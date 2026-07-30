Fietser gewond bij verkeersongeluk Rademarkt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rademarkt is in de nacht van woensdag op donderdag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 00.10 uur ter hoogte van het politiebureau. “Een automobilist wilde de Radebinnensingel inslaan”, vertelt nieuuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Bij die manoeuvre werd een fietser over het hoofd gezien. Door de botsing kwam de fietser ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd. Daarna is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.