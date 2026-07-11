Fietsendieven na zoektocht aangehouden bij Noorderplantsoen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft zaterdagochtend twee vermoedelijke fietsendieven op heterdaad aangehouden in de Nieuwe Ebbingestraat. Dankzij een signalement konden agenten het duo al snel in de kraag vatten.

De diefstal vond in de ochtend plaats, waarna het slachtoffer direct alarm sloeg bij de politie. Agenten begonnen meteen aan een zoektocht met de omschrijving van de daders op zak.

Niet veel later was het raak. Ter hoogte van het Noorderplantsoen zagen agenten twee personen fietsen die aan het signalement voldeden. Het duo is direct aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De gestolen fiets is inmiddels teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar.