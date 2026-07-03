Gemeentelijk fietsdepot is verhuisd van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaweg

Foto via Gemeente Groningen

Het fietsdepot van de gemeente is begin deze week officieel verhuisd van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaweg.

De laatste fietsen werden vorige week dinsdag naar de Travertijnstraat gebracht. Daarna gingen nieuwe rijwielen van foutparkeerders al naar de Ulgersmaweg. Gedurende de laatste drie werkdagen van vorige week werden alle fietsen van het oude depot naar het nieuwe verhuisd. Door de verhuizing konden daardoor geen fietsen worden afgehaald.

Wie zijn of haar fiets ergens in de binnenstad verkeerd, gevaarlijk of te lang heeft geparkeerd, kan via verlorenofgevonden.nl controleren of de gemeente Groningen hem heeft meegenomen. Als dat zo is, staat deze nu dus aan de Ulgersmaweg 51. Ben je je fiets kwijtgeraakt in de omgeving van de Grote Markt?, dan kun je deze de eerste 24 uur gratis ophalen bij het fietsdepot aan de Ossenmarkt. Meer informatie vind je op gemeente.groningen.nl/fiets-kwijt.