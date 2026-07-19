‘Fiets ‘m d’r in’ keert na ruim twintig jaar terug in Engelbert: “Wij zeiden gelijk: dit gaan we nieuw leven inblazen”

Afgelopen voorjaar trok 'fiets 'm d'r in' veel publiek naar het Stadsstrand. Foto: Rieks Oijnhausen

Na ruim twintig jaar keert het onderdeel ‘Fiets ‘m d’r in’ terug bij Natuurbad Engelbert. Op zondag 9 augustus verrijst er een hoge schans bij het bad. Volgens Martin Elzinga van Paviljoen Palm Beach belooft het een spektakel te gaan worden: “Een oud-organisator van het tv-programma heeft ons geholpen met de tekeningen.”

Martin, hoe is het idee ontstaan om dit onderdeel te organiseren?

“Het paviljoen is de afgelopen jaren gesloten geweest. Sinds april is het weer geopend en bestier ik samen met Nancy Kanij en Danny Stienstra het etablissement. En het gaat ontzettend goed; we zien veel mensen op ons terras. Ondertussen pakken we veel dingen op die hier voorheen ook werden georganiseerd, zoals gezellige bingo- en barbecueavonden. Niet zo lang geleden kwam er een gast die vertelde dat hier vroeger, bij het natuurbad, ook het bekende onderdeel ‘Fiets ‘m d’r in’ werd gehouden. Wij zeiden gelijk tegen elkaar: dat gaan we nieuw leven inblazen. Zo is het eigenlijk begonnen.”

Voor de jongere lezers die het niet kennen: wat is ‘Fiets ‘m d’r in’ precies?

“Vanaf de jaren zeventig was het programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ een enorme televisiehit. Ze trokken door het hele land met onderdelen zoals ’tobbedansen’, ‘hoog en droog’ en ‘gein op ’t plein’. Bij ‘Fiets ‘m d’r in’ rijden deelnemers op een fiets van een metershoge schans. Vervolgens proberen ze over een dunne balk naar de overkant te fietsen om een bel te luiden. Wie dat het snelste doet, wint.”

Nu kun je voor zo’n nostalgische schans waarschijnlijk niet even de omroep bellen om de materialen te lenen. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“Nee, we hebben ons echt een slag in de rondte gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Gelukkig hebben we in de regio veel contacten. We hebben overal lijntjes en vragen uitgezet en daar is massaal op gereageerd: een oud-organisator van het originele tv-programma heeft samen met ons de constructietekeningen gemaakt om te zorgen dat de schans perfect wordt. Daarnaast zijn er verschillende bedrijven die de materialen voor het onderdeel leveren.”

Is de bouw van de schans en de veiligheid inmiddels rond?

“Jazeker. De steigermaterialen, trekkerbanden en de platen voor de hellingbanen staan klaar. Ook aan de veiligheid is gedacht: er liggen professionele duikers in het water en er liggen bootjes op het water waar vanuit alles scherp in de gaten wordt gehouden. En nu alles rond is, hebben we afgelopen vrijdag definitief de knoop doorgehakt dat het doorgaat. We kijken er enorm naar uit.”

Stel dat mensen na het lezen van dit artikel denken: ik wil die balk over. Hoe kunnen ze meedoen?

“Iedereen is van harte welkom! Het spektakel vindt plaats op zondag 9 augustus hier bij het natuurbad in Engelbert. Deelnemers hoeven niet zelf met een fiets te gaan slepen; die hebben wij klaar staan, zodat we zeker weten dat het materiaal veilig is. Wel roepen we iedereen op om in een zo mooi of gek mogelijk kostuum te komen. Het origineelste kostuum wordt beloond met een prijs. Daar hebben we een jury voor aanwezig. Daarnaast zijn er natuurlijk prijzen voor de snelste tijden en hebben we een pechprijs. Dankzij verschillende sponsors liggen er mooie prijzen te wachten.”

‘Fiets ‘m d’r in’ vindt plaats op zondag 9 augustus 2026 van 13.00 tot 18.00 uur bij Natuurbad Engelbert aan de Engelberterweg 54. Deelnemers zijn verplicht om een zwemdiploma te hebben en ook is een fietshelm een vereiste. Het natuurbad is tijdens het evenement gesloten voor reguliere zwemmers.

In 2011 vond ‘Te land, ter zee en in de lucht’ plaats in Amersfoort waar ‘fiets ‘m d’r in’ centraal stond. Bekijk hier die aflevering: