FC Groningen weet verdediging van Grieks Volos NFC niet te breken: 0-0 in Veendam

Thom van Bergen met een fraaie kopbal. Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdag in Veendam met 0-0 gelijkgespeeld tegen Volos NFC uit Griekenland. Het lukte de FC niet om de verdedigingslinie van de stugge Grieken te slechten.

De wedstrijd in het Henk Nienhuis Stadion begon een kwartier later. Volos was op weg naar Veendam in een file terechtgekomen die ontstaan was door een ongeluk. In overleg met de scheidsrechter en beide teams werd de aftrap met een kwartier vertraagd. In de eerste helft ging het er fel aan toe. Vorige week, toen de FC tegen AEK Athene speelde, vond er na vijftig minuten een schermutseling plaats. Nu duurde het slechts 25 minuten voor het eerste opstootje ontstond. Tot aan de rust lag het spel daarna veelvuldig stil en werd er door de scheidsrechter links en rechts een gele kaart uitgedeeld. Qua stand stond er bij de rust de brillenstand op het scorebord. Aan beide kanten was er één grote kans geweest.

In de tweede helft zagen de 2.800 toeschouwers dat de FC vaker de bal had en ook initiatief toonde. Dit leidde tot verschillende dreigende situaties voor het Griekse doel, maar doelpunten vielen er niet. De grootste kans op de 1-0 kreeg Thom van Bergen, die een kwartier voor tijd met een sterke kopbal het net probeerde te vinden. Echter, met een uiterste krachtsinspanning wist doelman Marios Siampanis met één hand de bal te keren. Eindstand: 0-0.

Volgende week zaterdag vindt in de Euroborg de open dag plaats. Dit programma wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Real Valladolid uit Spanje. De aftrap van deze wedstrijd vindt plaats om 18.00 uur.