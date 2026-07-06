FC Groningen voegt twee Griekse tegenstanders toe aan oefencampagne

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen heeft twee oefenwedstrijden toegevoegd aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de eredivisie. Het gaat om twee Griekse tegenstanders: AEK Athene en Volos NFC.

FC Groningen is momenteel op trainingskamp in Delden. Daar wordt woensdag gespeeld tegen Heracles Almelo. Zaterdag wordt in Musselkanaal aangetreden tegen FC Emmen.

Op zaterdag 18 juli speelt FC Groningen tegen AEK Athene. Dat gebeurt in Wenum-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. Een week later ontvangt FC Groningen in de Langeleegte in Veendam Volos NFC. Publiek is welkom bij deze wedstrijden.

Opnieuw een week later, op zaterdag 1 augustus, speelt FC Groningen na de jaarlijkse open dag tegen het Spaanse Real Valladolid.

Op zondag 9 augustus gaat de eredivisie voor FC Groningen van start met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.