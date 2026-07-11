FC Groningen verslaat FC Emmen in oefenwedstrijd

Van der Werff van FC Groningen in actie. Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagmiddag de oefenwedstrijd tegen FC Emmen met 3-2 gewonnen. Het duel in Musselkanaal vormde het slotstuk van het trainingskamp in Delden.

Voor het oog van zo’n 2.000 toeschouwers liet FC Groningen in de eerste helft goed voetbal zien. De ploeg zette vroeg druk en was vaak te vinden op de helft van de tegenstander. De dominantie leverde volop kansen op. Na een half uur spelen opende Pelle Clement de score: 1-0. Voor de speler een bijzonder moment, want het betekende zijn eerste treffer in het shirt van FC Groningen.

Niet veel later moest Wouter Prins het veld vroegtijdig verlaten; hij werd in de 38ste minuut vervangen door Tyrigue Mercera. De 22-jarige rechtervleugelverdediger kende een goede invalbeurt, want na enkele minuten tekende hij voor de 2-0. Groningen leek met een comfortabele marge te gaan rusten, totdat Emmen vlak voor het rustsignaal uit het niets toesloeg via Casper Staring: 2-1.

Vrije trap

Ook na de rust behield Groningen het initiatief. Dat resulteerde al snel in de 3-1 toen David van der Werff zich achter een vrije trap schaarde en de bal fraai tegen de touwen schoot. Ook daarna kreeg Groningen nog verschillende kansen, maar men verzuimde om deze te verzilveren. In de absolute slotfase wist Emmen de marge via een benutte strafschop van Luca Denk nog wel te verkleinen tot 3-2, maar uiteindelijk kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Volgende week zaterdag 18 juli wacht FC Groningen een serieuze test. Dan speelt de ploeg een oefenwedstrijd tegen de Griekse landskampioen AEK Athene. Dit duel wordt afgewerkt op het sportpark van VV WWNA in Wenum-Wiesel, nabij Apeldoorn.