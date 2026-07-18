FC Groningen verliest in slotfase nipt van tiental AEK Athene

Foto: fcgroningen.nl

FC Groningen heeft zaterdagmiddag nipt verloren van de Griekse landskampioen AEK Athene. Op het sportpark van WWNA in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn werd het 2-1 voor de Grieken, die de winst pas in de slotfase naar zich toe trokken.

Aanvankelijk zou de oefenpot twee keer zestig minuten duren, maar op verzoek van de door blessures geplaagde selectie van de Grieken werd het een reguliere wedstrijd. Het duel, dat bezocht werd door enkele honderden toeschouwers, begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink, die afgelopen week op 38-jarige leeftijd overleed.

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar goed in evenwicht. FC-doelman Etienne Vaessen hoefde slechts één keer echt in actie te komen bij een gevaarlijke Griekse uitbraak. Aan de andere kant kreeg Groningen wel goede kansen: een schot van Tyrique Mercera werd gekeerd en Tika de Jonge schoot oog in oog met de doelman net te hoog, waardoor er met de brilstand op het scorebord werd gerust.

Rode kaart

Na de pauze werd het spel grimmiger. Binnen tien minuten sloeg de vlam in de pan na een natrappende beweging van een AEK-speler. Niet veel later moest scheidsrechter Clay Ruperti direct rood trekken na een harde tackle met de benen vooruit op FC-speler Travis Hernes. Met een man meer sloeg Groningen daarna direct toe: spits Oskar Zawada wurmde zich langs de Griekse defensie en schoot de 0-1 binnen.

Na een uur spelen wisselde trainer Dick Lukkien een groot deel van het elftal voor een piepjonge Groningse formatie. Dit eiste zijn tol; AEK Athene wist met tien man de wedstrijd alsnog volledig te kantelen en bepaalde de eindstand op 2-1.

Volendam en Volos NFC

In de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen speelt FC Groningen komende week twee oefenwedstrijden. Vrijdag 24 juli treedt een combinatieteam in Gieten aan tegen FC Volendam. Een dag later, op zaterdag 25 juli, speelt de eerste selectie op De Langeleegte in Veendam tegen het Griekse Volos NFC.