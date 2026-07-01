FC Groningen sluit oefencampagne af tegen Real Valladolid

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen speelt op zaterdag 1 augustus haar laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan de start van de eredivisie tegen Real Valladolid.

Het duel in de Euroborg begint om 18.00 uur, aan het eind van de jaarlijkse Open Dag. Die dag wordt tussen 11.00 uur en 14.00 uur van alles georganiseerd in en rond het stadion. Real Valladolid heeft een grote naam, maar speelt momenteel in de Segunda Division, het tweede niveau in Spanje. Tickets gaan vanaf a.s. vrijdag 10.00 uur in de verkoop.

Real Valladolid was lange tijd in handen van de Braziliaanse superster Ronaldo. De voormalige PSV’er heeft zijn aandelen inmiddels verkocht. De wedstrijd geldt als afsluiter van de voorbereiding. FC Groningen start het seizoen een week later op zondag 9 augustus met een thuisduel tegen FC Utrecht.