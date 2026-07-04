FC Groningen sluit amateurreeks in voorbereiding af met zevenklapper tegen Gieten

De teams van FC Groningen en VV Gieten voorafgaand aan de wedstrijd. Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 7-0 gewonnen van Gieten. Het duel tegen de Drentse amateurs was voor de FC de laatste oefenwedstrijd tegen een amateurvereniging uit de regio in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Goorns en trok zo’n 2.000 toeschouwers. VV Gieten kende een sterk sportief jaar en mistte afgelopen seizoen op een haar na het kampioenschap in de derde klasse. Bij FC Groningen stond doelman Lovro Stubljar de volledige negentien minuten onder de lat. Hoewel de amateurs in de beginfase dapper weerstand boden, leidden de profs halverwege al comfortabel met 3-0.

David van der Werff brak na een kwartier spelen de ban door de FC op voorsprong te zetten, waarna Nils Eggens enkele minuten later tekende voor de 2-0. Vlak daarna volgde een bijzonder moment op het veld: Gieten-doelman Mike Goudriaan kreeg een publiekswissel omdat hij definitief stopt met voetballen. Zijn vervanger Stan den Dunnen kon echter niet voorkomen dat Travis Hernes nog voor het rustsignaal de 3-0 binnenschoot.

Na de rust voerde FC Groningen de score verder op met nog eens vier treffers. Tika de Jonge nam daarvan twee doelpunten voor zijn rekening, terwijl Thom van Bergen (5-0) en Levi Roeland (6-0) de zeven compleet maakten.

Het duel tegen Gieten was de afsluiter van een drieluik tegen regionale amateurs; afgelopen dinsdag werd er al met 13-1 gewonnen van Peize en vrijdag ging Omlandia uit Ten Boer met 14-0 onderuit. FC Groningen vertrekt komende week op trainingskamp, waar woensdag een serieuze test wacht tegen Heracles Almelo.