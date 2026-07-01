FC Groningen scoort dertien keer bij eerste oefenduel

Foto: FC Groningen. Kaid Becker.

FC Groningen heeft dinsdagavond de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 13-1 gewonnen van VV Peize.

Voor zo’n 2.800 supporters scoorden David van der Werf en nieuweling Kaid Becker een hattrick. Thom van Bergen scoorde tweemaal. Na rust stuurde coach Dick Lukkien tien nieuwe spelers het veld op. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar een multifunctioneel kunstgrasveld voor alle jeugd in Peize.

Voor de FC staan deze week nog twee oefenduels op het programma. Vrijdagavond is VV Omlandia de opponent, zaterdagmiddag VV Gieten.