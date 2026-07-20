FC Groningen middenvelder Robin Kelder naar Saoedi Arabië

Foto: Andor Heij

FC Groningen speler Robin Kelder verkast naar een club uit Saoedi Arabië.

De 21-jarige centrale verdediger is daar geboren, voordat hij op jonge leeftijd naar Nederland vertrok. In Assen speelde hij bij ACV en kwam op 11-jarige leeftijd bij FC Groningen. Hij speelde bij FC Groningen O-21. Hij trainde mee met het eerste team en zat regelmatig bij de wedstrijdselectie, maar tot een officieel debuut kwam het nooit.

FC Groningen maakte de naam van de nieuwe club van Kelder nog niet bekend, maar het zou om Al-Fateh gaan.