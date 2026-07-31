FC Groningen dicht bij komst van Zweeds talent Alvin Nordin

Foto via Helsingborgs IF

FC Groningen staat op het punt om Alvin Nordin over te nemen van het Zweedse Helsingborgs IF. Volgens Sportbladet hebben de clubs overeenstemming bereikt over de transfersom.

De Zweedse krant meldt dat FC Groningen iets meer dan tien miljoen Zweedse kronen (ruim 900 duizend euro) betaalt voor de 18-jarige middenvelder. Helsingborg zou daarnaast een doorverkooppercentage hebben bedongen.

De transfer is volgens Sportbladet nog niet helemaal afgerond. Nordin heeft zijn contract bij FC Groningen nog niet getekend, maar de deal zou alleen nog van enkele details afhangen. Als alles volgens plan verloopt, reist de middenvelder volgende week naar Nederland voor de medische keuring en om zijn contract te ondertekenen.

Nordin speelde dit seizoen elf wedstrijden voor Helsingborg. Daarin maakte hij twee doelpunten en gaf hij twee assists.