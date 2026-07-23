FC Groningen contracteert jeugdinternational Nikolas Brandis uit Slowakije

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft met de Slowaakse Nikolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030.

De 21-jarige linksback komt over van AS Trencin uit Slowakije en neemt de plek in van Marvin Peersman, die begin juli de overstap maakte naar Telstar.

FC Groningen versterkte zich deze zomer eerder al met Rijk Janse, Pelle Clement en Travis Hernes. Ook blijft Tygo Land nog een seizoen bij de club. Daarnaast verlengden Wouter Prins, Thom van Bergen en Etienne Vaessen hun contract.