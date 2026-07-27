Europa maant Nederland om spoorregels, ook voor lijn Groningen-Zwolle, onder de loep te nemen

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De Europese Commissie heeft Nederland een officiële aanmaning gestuurd, omdat de regels voor de verdeling van spoorcapaciteit mogelijk in strijd zijn met de Europese mededingingsregels. De zaak raakt ook de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle, waar Arriva stoptreinen wil overnemen van NS.

De Europese Commissie begon eind 2024 een vooronderzoek naar de Nederlandse regels voor de verdeling van ruimte op het spoor. Dat onderzoek bleef tot nu toe vertrouwelijk, maar inmiddels is de Commissie een formele procedure gestart. De Europese Commissie vermoedt dat de Nederlandse regels voor de verdeling van spoorcapaciteit mogelijk in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.

De zaak raakt ook de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle, waar al langer discussie is over de positie van NS en concurrent Arriva. Arriva wil deze treindiensten via het systeem van open toegang overnemen van NS. Het ministerie besloot in 2023 echter dat de lijnen onderdeel bleven van de hoofdrailnetconcessie van NS voor de periode 2025 tot en met 2033. Na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven moest de staatssecretaris opnieuw met Arriva in gesprek. Daarbij bleek dat Arriva volgens het ministerie niet kon garanderen dat het de treindiensten de hele concessieperiode kon uitvoeren. Daarom bleef het eerdere besluit in stand en rijden de stoptreinen voorlopig onder de concessie van NS.

Staatssecretaris A.W.H. Bertram laat weten dat ze de aanmaningsbrief eerst zorgvuldig zal bestuderen. Daarna werkt het kabinet aan een reactie voor de Europese Commissie. Blijft de Commissie na die reactie bij haar voorlopige oordeel, dan kan Nederland worden verplicht de regels voor de verdeling van spoorcapaciteit aan te passen.