Erepenning gemeente Groningen voor Jolijn Creutzberg

Foto: Links wethouder Carine Bloemhoff, rechts Jolijn Creutzberg

Jolijn Creutzberg heeft woensdag de erepenning van de gemeente Groningen ontvangen tijdens haar afscheid van Vanhulley.

Ze kreeg de erepenning uit handen van loco-burgemeester Carine Bloemhoff. Creutzberg begin in 2012 met Vanhulley als kleine start-up, met in de beginfase de productie met hergebruikt textiel. Vanaf 2014 startte Creutzberg met werk-leertrajecten, vooral voor vrouwen met een migratie-achtergrond.

De vrouwen doorlopen een intensief traject dat een jaar duurt en met aandacht voor talentontwikkeling, taalonderwijs en werknemersvaardigheden. De grote meerderheid van de deelneemsters stroomt uit naar een betaalde baan of een vervolgopleiding. Het programma is er specifiek op gericht om vrouwen financieel onafhankelijk te maken en de kans op duurzame arbeid of onderwijs te vergroten.

Vanhulley is de afgelopen 14 jaar een merknaam van betekenis geworden en is landelijk erkend als expert in sociaal ondernemen. Circa 200 vrouwen hebben deelgenomen aan een traject. Van hen heeft 80 procent het MBO-diploma of praktijkcertificaat behaald. Vanhulley draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen als het gaat om circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit.

De erepenning van de gemeente Groningen wordt toegekend wegens “uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen” en is sinds de invoering in 1998 nu voor de 58e keer uitgereikt.