Eredivisie Beach na vijf jaar terug op Grote Markt: titels voor Van der Loo/Sengers en Piersma/Davis

Foto: Rieks Oijnhausen

Na een afwezigheid van vijf jaar was de Grote Markt dit weekend het toneel van de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Het toernooi werd bij de mannen gewonnen door Sam van der Loo en Mees Sengers. Bij de vrouwen pakten Brecht Piersma en de Amerikaanse Lily Davis het goud.

De Robijn Quickwash Eredivisie Beach is de officiële en hoogste nationale competitie voor beachvolleybal in ons land. Dat het toernooi weer in Groningen plaatsvond trok veel belangstelling. De organisatie laat weten dat de weersomstandigheden beter hadden gekund: “Regen en zon wisselden elkaar af, maar dat had geen invloed op de beleving rond het veld. De tribunes waren gedurende het hele weekend goed gevuld en er was een prettige sfeer.”

Mannen: favorieten maken status waar

Bij de mannen maakten Sam van der Loo en Mees Sengers hun vooraf toegedichte favorietenrol waar. Het duo keerde in Groningen terug op het hoogste nationale niveau na een succesvolle internationale periode in Griekenland en Turkije. Tot aan de halve finale verloren de heren geen enkele set. In de halve finale moesten ze diep gaan tegen Mica Bezemer en Bram van der Wel, maar via een spannende driesetter (21-18, 20-22, 15-7) werd de finale bereikt.

In de finale troffen zij Cain van Hal en Mart van Werkhoven. In twee spannende sets trokken Van der Loo en Sengers aan het langste eind: 21-19 en 23-21. Voor de nummers twee, Van Hal en Van Werkhoven, betekende het zilver alweer hun zesde medaille in evenveel toernooien. Het brons ging naar Ruben Penninga en Max van Straten.

Vrouwen: succes voor Piersma en Davis

Bij de vrouwen waren vooraf alle ogen gericht op Mila Konink, die vorige week in Almelo nog de sterkste was. Dit weekend probeerde zij aan de zijde van haar nieuwe partner Jill Weeda haar tweede opeenvolgende titel te pakken. Konink en Weeda haalden overtuigend de finale, maar stuitten daarin op een goed spelende Brecht Piersma en Lily Davis.

Piersma en de Amerikaanse Davis, die in de Verenigde Staten samenspelen in het beachvolleybalprogramma van de University of Texas, bleken een maatje te groot voor de concurrentie. Na winst in de openingsset (16-21) maakten ze het in de tweede set af: 10-21. Het brons bij de dames ging naar Kirsten Bröring en Serena van der Made, die eerder in het toernooi al voor een stunt zorgden door favorieten Leanne van Vegten en Jill de Groot uit te schakelen.

Volgende stop: Utrecht

Na het succesvolle weekend in Groningen kent de Robijn Quickwash Eredivisie Beach een korte onderbreking van een aantal weken. Op 1 en 2 augustus aanstaande reist het beachvolleybalcircus door naar Utrecht voor de volgende stop van de tour. Daarna wordt er gespeeld in Lelystad en tenslotte in Den Haag waar het Nederlands Kampioenschap plaats gaat vinden.