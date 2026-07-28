Enexis krijgt Europese lening van 500 miljoen voor uitbreiding stroomnet, onder meer in Groningen

Foto: OOGTV - Hoogspanningsstation Vierverlaten

Netbeheerder Enexis krijgt vijfhonderd miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnet. Een deel van het geld is bedoeld voor werkzaamheden in de provincie Groningen.

De EIB, de financiële instelling van de Europese Unie, wil met de lening helpen om het stroomnet sterker en betrouwbaarder te maken. Behalve in Groningen wordt met het geld ook gewerkt aan het stroomnet in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Met het geld breidt Enexis het elektriciteitsnet uit, versterkt het bedrijf het bestaande netwerk en vervangt het verouderde onderdelen. Het gaat onder meer om ongeveer 2.800 kilometer middenspanningskabels en 1.800 kilometer laagspanningskabels. Ook worden transformatorstations gebouwd of aangepast en komen er digitale systemen voor slimmer beheer van het stroomnet.

Volgens Enexis zijn de investeringen nodig door de energietransitie. Er komt steeds meer stroom uit zon en wind, terwijl huishoudens, bedrijven en elektrisch vervoer meer elektriciteit gebruiken. Daardoor groeit de vraag naar nieuwe aansluitingen en extra capaciteit op het stroomnet. Financieel directeur Marjanne van Ittersum van Enexis noemt de investering daarom noodzakelijk. “De energietransitie vraagt om investeringen op een schaal en in een tempo dat we niet eerder hebben gezien. Deze financiering ondersteunt onze investeringen in 2026 en helpt ons verder te werken aan een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet.”