Eerste paal de grond in voor twintig nieuwbouwwoningen in Ten Boer: “Er overheerst een blij gevoel”

Foto: Willem Poppes

Aan de Ommelanderstraat in Ten Boer zijn dinsdagmiddag symbolisch de eerste palen de grond ingegaan voor de bouw van twintig nieuwe woningen. De oude huizen moesten vanwege aardbevingsschade worden gesloopt. Voor de bewoners markeert deze mijlpaal het einde van een jarenlange strijd die veel impact heeft gehad.

“Er overheerst vandaag echt een heel blij gevoel”, vertelt bewoner Jentina van Ockenburg met een grote glimlach. “Eindelijk is het moment daar dat de paal de grond in gaat en dat er gestart wordt met het aanleggen van de fundering voor onze nieuwe woningen.”

Van Ockenburg blikt terug op een zware periode. “We hebben tien jaar in deze onzekere situatie gezeten. Het begon destijds allemaal met een briefje waarin stond dat ons huis onveilig was. Wat volgde was een schier oneindige reeks van gesprekken en onderhandelingen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat onze huizen niet gesloopt, maar versterkt zouden worden. Dat we hier nu vandaag staan, waarbij de bouw van de nieuwe woningen begint, voelt heel goed.”

Onuitlegbare verschillen

Over de kwestie in Ten Boer is de afgelopen jaren veel te doen geweest. In de oorspronkelijke plannen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zouden 94 woningen aan de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan plaatsmaken voor nieuwe, aardbevingsbestendige huizen. Een groep van twintig nagenoeg identieke woningen aan de Ommelanderstraat werd echter buiten dit nieuwbouwplan gehouden.

Het besluit leidde tot grote verontwaardiging en een gevoel van rechtsongelijkheid in de straat; de overburen kregen immers wel een gloednieuw huis. Na anderhalf jaar van protesten, petities en politieke druk vanuit onder andere de SP, werd in 2023 alsnog besloten om ook deze twintig woningen mee te nemen in het sloop-nieuwbouwprogramma.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) blikt daar nu op terug. “Ik denk niet dat er destijds fouten zijn gemaakt, maar er was wel sprake van onuitlegbare verschillen binnen één en dezelfde straat. Waarom kreeg de ene helft wel nieuwbouw en de andere helft niet? Dat is misschien wel de belangrijkste les die we hieruit hebben geleerd. Tegenwoordig zijn we veel beter in gesprek met het Rijk. We kijken niet meer straatje voor straatje wat het beste is, maar we werken nu echt gebiedsgericht. We pakken een hele buurt in één keer aan.”

Blanco het proces in

Ook voor bewoner Jaap Bruins is het dinsdag een bijzondere dag. “Door de hele situatie en de jarenlange onzekerheid zijn best wel wat buurtgenoten ontzettend boos geworden. Mijn vrouw en ik hebben geprobeerd er altijd wat subtieler in te staan. Ik wilde simpelweg niet dat mijn hele leven beheerst zou worden door dit dossier. Ik ben er destijds blanco ingegaan en heb gekeken hoe het zou lopen. Nu kunnen we ons eindelijk verheugen op een prachtige nieuwe woning. Ik heb heel lang op deze plek gewoond en kijk er enorm naar uit om straks weer terug te keren op deze plek. De situatie ziet er nu gelukkig een stuk rooskleuriger uit dan een paar jaar geleden.”

Van Ockenburg beaamt dit beeld. “Dit hele traject doet mentaal veel met je. Op een gegeven moment ging het aan de keukentafel echt alleen nog maar over de NCG en de versterking. Er kwamen momenten dat we thuis tegen elkaar zeiden: en nu praten we even helemaal niet meer over de aardbevingen. Gelukkig ligt dat nu achter ons. Onze oude woning is op 20 april gesloopt en alles verloopt tot nu toe heel voorspoedig. Ik ga ervan uit dat we een prachtig huis terugkrijgen waar we weer met een gerust hart aan onze toekomst kunnen bouwen.”

Maatwerk voor bewoners

Peter Hofman, de projectontwikkelaar van het nieuwbouwproject, legt uit dat er veel tijd is gestoken in de voorbereiding. “Aanvankelijk lag er voor deze twintig huizen een reguliere versterkingsopgave. Pas gaandeweg het proces is besloten om hier toch sloop-nieuwbouw van te maken. Op dat moment ben ik ingestapt om samen met de bewoners echt maatwerk te leveren. We realiseren hier nu grote gezinswoningen, verdeeld over vijf blokken van vier huizen. Ze worden aardbevingsbestendig gebouwd en voorzien van een ruime woonkamer, moderne keuken, meerdere slaapkamers en een mooie tuin. Het gaat om koopwoningen die allemaal in particulier bezit komen.”

De vraag blijft wel waarom het na het politieke besluit in 2023 toch nog drie jaar heeft moeten duren voordat de schop daadwerkelijk de grond in ging. Wethouder Jongman begrijpt die ongeduldigheid wel. “Dat is een volstrekt logische vraag, want als gemeente wil je zelf natuurlijk ook dat het sneller gaat. Er zit echter een enorm complex proces achter de schermen omheen. Er moet gerekend en getekend worden. Bovendien hebben we bij dit project heel specifiek rekening gehouden met de individuele woonwensen van de bewoners; de één wilde een andere keukenindeling dan de ander. Dat kost tijd, maar we zijn blij dat we nu echt bouwen. Samen met de bewoners gaan we hier weer een prachtig stukje Ten Boer van maken.”