Eerste editie van de buurtcamping in Park Selwerd

Dit weekend is de eerste Buurtcamping in Park Selwerd. Op de Buurtcamping kun je leuke herinneringen maken, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van een mini-vakantie dichtbij huis. Het is een kans om iets nieuws te doen en bij te dragen aan een betere buurt.

De buurtcamping vindt plaats in park Selwerd en is voor inwoners van de wijken; Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Maartje ter Veen, vrijwilliger op de camping geeft aan dat ze veel aanmeldingen hebben gehad en dat is best bijzonder voor een eerste editie. Tijdens het weekend wordt er een hele hoop georganiseerd op de buurtcamping, zo is er een bingo, silent disco, kickboxen en ochtendgymnastiek.

Dit weekend wordt in Lewenborg de zevende editie van de buurtcamping georganiseerd. Maartje ter Veen laat weten dat zij in de aanloop naar dit weekend veel samen hebben gewerkt; ”het is voor ons de eerste keer, dus kunnen we hun advies af en toe goed gebruiken.”