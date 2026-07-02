Een grootschalig festival in een woonwijk: Vrijval Festival

Vrijval Festival impressiefoto, door Vrijval Festival

Er is een nieuw zomerfestival in Groningen: Vrijval Festival. Het vindt vrijdag plaats bij DOT, naast het Stadsstrand, met housemuziek, een dansvloer, aankleding, licht, geluid en een line-up met DJ’s uit Groningen en daarbuiten.

Eén van de oprichters en organisators, Martijn de Boer, was samen met zijn vriendin Mette van der Bijl aanwezig in de OOG Ochtendshow om hier meer over te vertellen.

Grootschalig festival

Vrijval Festival moet een grootschalig festival worden, vertelt De Boer, ook qua productie. En dat terwijl het midden in een woonwijk zit. Dat is best wel uniek, omdat het normaal gesproken erg moeilijk is om daar vergunningen voor te krijgen. Er is daarom overleg geweest met de gemeente Groningen om het toch mogelijk te maken om een groots festival op het terrein van DOT te organiseren.

Line-up

Op deze editie treden twee grote Nederlandse house DJ’s op, vertelt De Boer. Het gaat om de vrouwelijke DJ AAT, die momenteel heel veel door Europa optreedt. Ook komt DJ & Producer Easttown, die ook regelmatig in Italië te vinden is. Daarnaast zal er ook lokaal DJ talent zijn opkomst maken.

Uit de hand gelopen stapavond

Het Vrijval Festival is ontstaan vanuit een vriendengroep, vertelt De Boer Na een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje bij een kroeg in Groningen werden ze gevraagd of ze nog een keer konden langskomen, omdat in de kroeg nog nooit zoveel omzet was gedraaid. Toen besloot de vriendenkring om dat serieus op te gaan pakken en zijn ze gaan kijken waar dat dan moest gebeuren. In eerste instantie begon dat bij OOST in de Oosterstraat, daarna volgden ook evenementen bij FIXY, Huize Maas, Suiker Unie en andere locaties in de stad.

Unieke mix van bezoekers

Dit is de eerste keer dat het bij DOT wordt georganiseerd wordt en De Boer verwacht een opkomst van ongeveer 600 mensen, die variëren van student tot mensen van buitenaf. Deze mix is wat het festival echt uniek maakt, voegt hij er aan toe.

Het festival begint vrijdagmiddag om 14:00 uur en stopt om 22:00 uur, om rekening te houden met omwonenden. Plaats van handelen is DOT aan de Vrydemalaan.