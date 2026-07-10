Duurste aankoop ooit Groninger Museum vertrekt naar Universiteitsbibliotheek

De demontage is begonnen (foto: Joris van Tweel)

Het kunstwerk, genaamd Grand Stairwell Installation, is gemaakt door Dale Chihuly. De zeventig glazen bloemen werden in 2019 aangeschaft en kostten bijna 1 miljoen euro. Daarmee is het de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. Na zeven jaar aan de muur gehangen te hebben, wordt het kunstwerk uitgeleend aan de Universiteitsbibliotheek.

Volgens woordvoerder Bruno Aguilar van het Groninger Museum komt het kunstwerk te hangen in de trappenhal van de Universiteitsbibliotheek, gelegen tegenover het Academiegebouw. “Dat is een gratis toegankelijke ruimte, waar Jan en alleman komt”, vertelt Aguilar. Bovendien komt het kunstwerk te hangen in een pand met grote glazen gevel. Daardoor zijn de bloemen ook vanaf de straat te zien. “Dit vormt een dialoog tussen natuur en cultuur die centraal staat in Chihuly’s werk. Zo kunnen meer mensen het kunstwerk zien en krijgt het een nieuw publiek.”

Nieuwe functie

Volgens Marjolein Nieboer, directeur van de Universiteitsbibliotheek, krijgt het kunstwerk ook een nieuwe functie. Het zal niet alleen onderdeel worden van het decor, maar ook gebruikt worden voor onderzoek en onderwijs van de Rijksuniversiteit van Groningen. Het zal onder andere een rol gaan spelen in het project JUST ART van professor Ann-Sophie Lehmann. Met dat project wil ze mensen meer bewust maken van de ongelijke gevolgen van klimaatverandering en mensen een nieuwe kijk geven op oplossingen.

De Universiteitsbibliotheek neemt het werk niet volledig over. Het blijft in handen van het Groninger Museum. “Het museum blijft de trotse eigenaar”, vertelt Aguilar. “Maar we zijn blij dat we het kunstwerk op deze manier aan een nieuw publiek kunnen laten zien.”

Demontage begonnen

De demontage van de zeventig glazen werken is afgelopen maandag begonnen. Het is niet duidelijk wanneer de Grand Stairwell Installation op zijn nieuwe plek hangt en wanneer de opening van het kunstwerk gaat zijn.

Het Groninger Museum heeft voor zijn trappenzaal al een nieuw kunstwerk gevonden. Deze installatie gaat deel uitmaken van de tentoonstelling ‘The Architect and the Housewife: Cleaning the House, Building the Future’. Het museum wil nog niet bekendmaken van welke kunstenaar de installatie is.