Duizend pallets en een minizwembad: Timmerdorp Groningen maakt zich op voor 13e editie met speciale tienerweek

Timmerdorp 2022. Foto: Daniëlle Rademaker,

Timmerdorp Groningen wordt de komende weken voor de dertiende keer gehouden. Voor de vierde keer is de organisatie in handen van TuinindeStad aan de Tarralaan, dat bij de aanstaande editie iets nieuws wil proberen. Volgens Frans Kerver zijn de eerste dagen namelijk speciaal bedoeld voor tieners.

Frans, hoe gaat het met de voorbereidingen?

“We hebben gisteren de poort die de deelnemers leidt naar het terrein waar getimmerd gaat worden opgebouwd. En ik zal eerlijk bekennen dat ik wat spierpijn heb. De afgelopen dagen hebben we alles klaargezet. Er liggen zo’n duizend pallets klaar, de strobalen zijn gebracht en we hebben het water aangesloten. Er komt namelijk een klein zwembad waar een frisse duik in genomen kan worden. En die duizend pallets: ja, dat klinkt veel, maar de ervaring leert dat je al snel zo’n twintig pallets voor elke hut nodig hebt. Dus het aantal van duizend hebben we echt nodig.”

Maandag, dan begint het en jullie trappen af met een tienerweek…

“Dat is nieuw inderdaad. Eigenlijk is dat idee vorig jaar ontstaan. We merkten dat bepaalde jongeren het niet prettig vonden of geen behoefte hadden om samen te werken met jongere kinderen. Dat zie je vaker, hè? Sommige jongeren zitten wat sneller in de puberteit dan anderen. Toen dachten we: kunnen we niet speciaal een tienerweek organiseren voor hen die in de leeftijd van 11 tot 14 jaar oud zijn? En natuurlijk is dat voor iemand die 11 jaar oud is best wel ingewikkeld, dus daarom leggen we bij de ouders de vraag neer waar hun 11-jarige kind zich bij aan wil sluiten. Er is dus keuzevrijheid.”

Wat is je verwachting hoe deze week zich gaat ontwikkelen?

“Dat weten we niet. Dat is een grote verrassing. Komende maandag beginnen we met het opzetten van een grote legertent. En vervolgens mogen de tieners zelf beslissen hoe ze het gaan aanpakken. Ieder groepje krijgt een budget waarbij ze zelf mogen gaan bedisselen wat ze ervoor gaan kopen: gaan ze zelf een lunch in elkaar flansen? Of wordt het toch een broodje knakworst of een vette hap bij de cafetaria? En dat geldt ook voor het bouwen van de hutten: voor ons is dit een heel mooi experiment. Waar overigens veel belangstelling voor is. We hadden gerekend op twintig aanmeldingen, maar inmiddels hebben zich al 32 tieners aangemeld. De deelnemers zijn ook heel werelds.”

Hoe bedoel je dat?

“Er hebben zich ook tieners aangemeld die zich in de opvang voor Oekraïners bevinden. Maar we hebben ook deelnemers uit de azc’s aan de Sint Petersburgweg en de Eemsgolaan. En dat is natuurlijk superleuk dat er een multicultureel gezelschap met elkaar aan de slag gaat, gaat samenwerken, elkaar leert kennen en de mooiste hutten gaat bouwen.”

En in de twee weken daarna zijn kinderen uit de jongere leeftijdscategorie welkom?

“Dat klopt. Dan zijn de kinderen uit de leeftijdsgroep van 8 tot en met 11 jaar welkom. Aanvankelijk was de laatste week snel volgeboekt. Maar we hebben hier wat ingeschoven waardoor er in de laatste week nog wat plekken beschikbaar zijn. En waar we heel blij mee zijn, is dat er zich veel begeleiders hebben aangemeld: wat begeleiders betreft, zitten we ook helemaal vol.”

Wat is je verwachting voor de komende weken?

“Waar ik vooral op hoop, is dat het niet ontzettend warm gaat worden. Het ideale timmerdorpweer heeft temperaturen tussen de 14 en 24 graden, waarbij er heus wel eens een bui mag vallen. Maar gezien wat deze zomer brengt, moeten we rekening houden met andere scenario’s. Dat is ook de reden waarom we een minizwembad hebben aangelegd. Stel dat het heel warm wordt, dan is het daarmee nog steeds mogelijk om een leuke dag te hebben.”

Waarom is het organiseren van een timmerdorp zo belangrijk?

“De afgelopen jaren zie je dat er steeds meer van deze dorpen ontstaan. In Haren vond er bijvoorbeeld onlangs eentje plaats en in Beijum en Hoogkerk gaan er ook hutten gebouwd worden. Het is een formule waar veel animo voor is. Kinderen krijgen de ruimte om creatief bezig te zijn. Ze kunnen hun eigen kasteel of paleis bouwen. Dus in plaats van de hele dag achter een schermpje te zitten, worden ze nu in de buitenlucht gestimuleerd om te werken met materialen waar ze nog nooit eerder mee gewerkt hebben. Hoe kan ik dat maken wat ik in mijn hoofd heb? Hoe realiseer ik dat? En daarbij is samenwerking heel belangrijk. Door samen te werken bereik je meer. En uiteraard leer je ook met tegenslagen omgaan: want niet alles wat je wilt zal gaan lukken.”

En vroeg of laat moet alles weer opgeruimd worden…

“Jep, maar voordat het zover is, hebben we op zaterdag 15 augustus nog een grote feestdag. Alle kinderen die deelgenomen hebben presenteren dan hun hutten aan vaders, moeders en andere familieleden. En ook grote mensen-burgemeester Roelien Kamminga (VVD) komt langs. Zij komt kennismaken met de kinderen, komt de hutten bekijken en zal ook met ons als initiatiefnemers in gesprek gaan. Dat vinden we natuurlijk superleuk. En daarna wordt alles weer opgeruimd. Ik kan me herinneren dat bij de eerste editie die we organiseerden we heel voorzichtig te werk gingen, waarbij we spijkers uit het hout haalden met het idee dat we het hout misschien opnieuw konden gebruiken. Tegenwoordig maken we wat meer snelheid.”

Qua voorbereidingen zit dus alles snor?

“Absoluut. Hoewel: we zoeken eigenlijk nog plaatwerk en balken of balkjes. Dus mocht je thuis nog wat van deze materialen hebben staan en mocht je dit niet meer gebruiken, neem dan gerust even contact op via onze website. En dat geldt ook voor kinderen die nog willen deelnemen. In de laatste week van de vakantie hebben we nog wat ruimte: neem ook daarvoor gerust nog even contact met ons op.”

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte vorig jaar een reportage over het Timmerdorp: