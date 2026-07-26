Driemaal goud voor Groningers bij NK Atletiek

Jetske van Kampen ontvangt sportpenning van wethouder Inge Jongman. Foto: Niels Knelis

Het NK Atletiek in Hengelo leverde dit weekend drie gouden medailles op voor atleten uit Groningen. Jorinde van Klinken, Nick Marsman en Jetske van Kampen zorgden voor de winst.

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek werd voor de zesde keer kampioen bij het discuswerpen. Haar beste worp realiseerde ze al in de eerste van zes pogingen: een afstand van 65 meter 12. “Mooi dat het een kampioenschapsrecord is, maar er zat veel meer in. Het kwam er alleen niet uit,” was haar commentaar. Dat had mede te maken met het regenachtige weer, waardoor de werpring glad was. Tijdens het Europees Kampioenschap, van 10 t/m 16 augustus in Birmingham, moet het allemaal beter gaan, weet Van Klinken: “Ik zal veel verder moeten werpen dan vandaag. En met het kogelstoten erbij pak ik dan hopelijk twee medailles.”

Bij het kogelstoten, in de stromende regen, eindigde ze als tweede met 17 meter 85, achter de ongenaakbare Jessica Schilder (20 meter 58).

Jetske van Kampen van het Groningse Team 4 Mijl pakte de nationale titel op de 3.000 meter steeple chase. Het was pas de derde keer dat de 27-jarige, werkzaam als biotechnoloog, zich aan de race met horden en waterbak waagde en het werd een dik PR, met een tijd van 9 minuten en 48,30 seconden. Ze bleef de zevenvoudige kampioen Veerle Bakker verrassend ruim voor. “Het tempo zat er meteen goed in, maar ik dacht: ik wacht met versnellen totdat de hordenpassage lekker loopt. Door te versnellen kan ik die passage beter uitvoeren.” Zo’n 600 meter voor de finish liep ze vlot weg van de andere medaillefavorieten.

Haar teamgenoot Nick Marsman werd voor de vierde maal op rij nationaal kampioen, eveneens op de steeple chase. De 28-jarige atleet versnelde twee ronden voor de finish en bleek een klasse apart. Zijn eindtijd was 8 minuten en 9,09 seconden. Brons was er voor Bjorn van Kins van Groningen Atletiek bij het kogelstoten, dankzij een beste afstand van 17 meter 03. Zijn clubgenote Sofie Dokter, wereldkampioene Indoor Vijfkamp, beperkte zich dit weekend tot de 100 meter horden. Ze miste felheid en finishte in de regen als zesde, in een teleurstellende tijd van 13,95 seconden.

Bram Buigel en Nando Kramer van Team 4 Mijl namen het initiatief in de finale van de 800 meter. Halverwege lagen ze op plek 1 en 2, maar op het laatste rechte eind werden ze gepasseerd door lopers die meer reserves over hadden. De pas 21-jarige Kramer, die zaterdag in zijn serie nog de snelste tijd van alle lopers had gelopen, eindigde als vijfde, Buigel kwam uitgeput als achtste over de meet.