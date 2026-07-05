Drafbaan wordt omgetoverd tot ontmoetingsplek voor 100 jaar Stadspark

Foto: Joris van Tweel

Vanwege het 100-jarige bestaan van het Stadspark verandert de voormalige drafbaan komende zaterdag 11 juli in een Parkdag. Bezoekers kunnen van 13.00 tot 23.00 uur genieten van een uitgebreid programma met livemuziek, sportclinics, creatieve workshops en theater.

“De Parkdag is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente”, vertelt projectleider Marlous Oijnhausen. “Daarbij is er extra aandacht voor gezinnen en kinderen voor wie een vakantie of een betaald dagje uit niet vanzelfsprekend is. Juist daarom wilden we een dag organiseren waarop iedereen kan meedoen, ongeacht je budget. We hopen dat bezoekers het park op een nieuwe manier beleven en met een grote glimlach naar huis gaan.”

Muziek, sport en een vlooienmarkt

Op de voormalige drafbaan verrijst een hoofdpodium waar liveoptredens te zien zijn van onder andere Starmen, MARIGOLD, Lange Mannen met Haast en de Blues Gallery. Een bijzonder hoogtepunt is de aanwezigheid van de bekende Groningse folkband Rapalje, die de sfeer van hun bekende Zomerfolk-festival meeneemt naar het park. Op het terrein zullen daarnaast lokale dj’s optreden.

Voor de jongste inwoners wordt er een uitgebreid kinderplein ingericht met springkussens, creatieve workshops, Circus Santelli en ‘de Slak’ van kunstencentrum VRIJDAG. Sportievelingen kunnen hun hart ophalen op de Sportweide, waar lokale sportverenigingen clinics en demonstraties geven. Daarnaast is er een grote vlooienmarkt waar inwoners op kleedjes hun boeken, kleding en speelgoed kunnen verkopen.

Ook cultuur en verbinding krijgen een prominente plek: zo kunnen bezoekers samen een reusachtig picknickkleed maken met Studio Draadkracht en meespelen met het interactieve Zonnestralenspel. Midden op het terrein wordt bovendien een horecaplein met diverse foodtrucks ingericht. Hoewel de toegang en alle activiteiten volledig gratis zijn, gelden voor het eten en drinken reguliere horecaprijzen.

Al een eeuw een ontmoetingsplek

De Parkdag vormt het hoogtepunt van een bijzonder jubileumjaar. Op 19 mei van dit jaar vierde het Stadspark officieel haar 100-jarige bestaan. De basis werd al in 1912 gelegd door de industrieel Jan Evert Scholten, die destijds de Vereniging Stadspark oprichtte. Veertien jaar later, in 1926, werd het iconische parkpaviljoen geopend, een moment dat algemeen wordt gezien als de échte start van het park zoals we dat nu kennen.

In de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd. De noordkant van het park werd tweemaal flink uitgebreid en de historische drafbaan, waar decennialang paardenraces werden gehouden, heeft inmiddels een vaste transformatie ondergaan tot een bruisende, groene locatie voor grote culturele en maatschappelijke evenementen.

Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Marco Hammenga maakte een reportage over het jubileum van het Stadspark: