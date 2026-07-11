Dorpen reageren nuchter op verdwijnen seniorenkorting openbaar vervoer: “Inwoners zijn behoorlijk zelfredzaam”

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De landelijke seniorenkorting in het openbaar vervoer verdwijnt om gratis reizen voor kinderen mogelijk te maken. Een besluit dat landelijk veel stof doet opwaaien, maar hoe landt dit besluit in de dorpen in de gemeente? Een rondgang langs dorpsbelangen in Meerstad, Ten Boer, Noordlaren en Thesinge laat een wisselend beeld zien: van principes tot nuchtere zelfredzaamheid: “Als je de 65 bent gepasseerd, verdien je die korting.”

De seniorenkorting in het openbaar vervoer, waarbij 65-plussers met 34 procent korting reizen, stamt uit de jaren zeventig. Destijds werd de regeling geïntroduceerd om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement zouden raken. Afgelopen week liet Dova (het samenwerkingsverband van ov-regio’s) echter weten het geld anders te gaan besteden. Door de korting te schrappen, komen er tientallen miljoenen euro’s vrij om kinderen tot 11 jaar gratis te laten reizen met de bus en de trein. In Groningen kon dat al langer, maar de regeling wordt nu landelijk uniform.

Meerstad: “Zij hebben het land opgebouwd”

“Ik vind dit wel vervelend”, zegt voorzitter Frits Gosman van Dorpsbelangen in Meerstad. “Ik heb het de afgelopen dagen nog niet met inwoners besproken, maar mijn eerste reactie is dat je die korting simpelweg verdient als je de 65 bent gepasseerd. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog heeft een grote groep mensen ervoor gezorgd dat ons land nu is wat het is. Daar mogen ze best voor beloond worden. Elke maatregel die de mobiliteit van ouderen verslechtert, daar ben ik op tegen.”

Vanuit Meerstad is de busverbinding prima. “Elk half uur rijdt er een bus. Voor een deel van het dorp kan het beter, maar met de komst van een nieuwe busbaan in de toekomst wordt dit aangepakt. Of het schrappen van de korting nu veel inwoners raakt? Nee, Meerstad is nu nog heel gemêleerd. Maar tel er tien jaar bij op, dan is deze leeftijdscategorie flink groter. Het is belangrijk dat de leefwereld van ouderen niet kleiner wordt.”

Ten Boer: “Heel dubbel”

Freek van der Ploeg, voorzitter van Dorpsbelangen in Ten Boer, ziet twee kanten van de medaille. “Ik denk dat het een hele goede zaak is dat kinderen tot 11 jaar straks gratis reizen. Jong geleerd is oud gedaan; als je vroeg ervaring opdoet met het OV, stap je er later ook makkelijker in. Maar de keerzijde is heel jammer: ouderen raken hun korting kwijt.”

In hoeverre dit Ten Boer gaat raken, vindt Van der Ploeg lastig in te schatten. “Dat is voor iedereen anders. Huishoudens die het nu al financieel moeilijk hebben, zullen straks wellicht minder vaak gaan reizen. We moeten er altijd rekening mee houden dat deze groep volop kan blijven meedoen. Aan de andere kant moeten we het ook in perspectief plaatsen: als je als 65-plusser eens per jaar een museum in de Randstad bezoekt, dan kunnen de meeste mensen zo’n retourtje waarschijnlijk wel betalen.”

Thesinge: “De bus rijdt hier toch al niet meer”

In Thesinge lijkt niemand echt wakker te liggen van de maatregel, vertelt Hans Wind van de plaatselijke dorpsbelangen. “Het is hier absoluut niet het gesprek van de dag. Dat komt wellicht ook omdat Thesinge al enige tijd helemaal geen vaste buslijn meer heeft.” Jaren geleden werd buslijn 47 omgeruild voor een buurtbus (lijn 563), waarna uiteindelijk ook de bushaltes in het dorp werden opgeheven. “Als dorp hebben we destijds bezwaar gemaakt, omdat je weet: als er eenmaal iets weg is, komt het nooit meer terug. Maar het haalde niets uit.”

Wind begrijpt de afweging van het OV-bureau wel. “De bus reed te vaak leeg rond. En of de bus vandaag de dag echt gemist wordt? Dat valt mee. Thesinge ligt op comfortabele afstand van de stad: je stapt op de fiets of scooter en je bent er zo. En wie echt met de bus wil, kan naar Garmerwolde uitwijken. De inwoners hier zijn behoorlijk zelfredzaam; de meesten hebben simpelweg een auto.”

Wel snapt Wind dat het verlies van de 34 procent korting voor sommigen zuur is. “Het blijft een aantrekkelijke korting. Gelukkig zijn er in het OV tegenwoordig andere producten te krijgen, zoals het zomerticket dat nu voor het eerst geldig is, waarmee je voor een aantrekkelijk bedrag onbeperkt kunt reizen. Daarnaast zijn er ook andere kortingsproducten. Maar al die verschillende abonnementen maken het voor senioren vaak niet overzichtelijker.”

Noordlaren: “Geen issue”

Ook in Noordlaren ligt men niet wakker. Henk Ensing van Dorpsbelangen Noordlaren: “Mijn inschatting is dat deze maatregel voor de gemiddelde oudere inwoner van Noordlaren geen issue zal zijn. Openbaar vervoer is voor deze groep nauwelijks een thema. Ze zijn of zelf mobiel om op de plaats van bestemming te kunnen komen, of mantelzorg lost het probleem op.”

Verslaggever Willem Poppes maakte afgelopen week een reportage over het onderwerp: