Dorkwerdersluis weer volledig open na maandenlang onderhoud

Foto via Provincie Groningen

De Dorkwerdersluis tussen Groningen en Aduard is weer volledig beschikbaar voor de scheepvaart. De reguliere bediening is dinsdag hervat.

Daardoor is ook de Jachthaven Reitdiep is weer goed bereikbaar. De sluis wordt van maandag tot en met zaterdag bediend tussen 07.00 en 19.00 uur. Op zon- en feestdagen is dat van 09.00 tot 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden was de sluis overdag gestremd voor de scheepvaart. Om de hinder te beperken, werd de sluis aan het einde van de middag en in de weekenden wel bediend.

De Dorkwerdersluis was de afgelopen maanden beperkt beschikbaar vanwege noodzakelijk onderhoud. De provincie Groningen begon daar in april mee. De werkzaamheden zouden aanvankelijk ongeveer drie weken duren, maar liepen flink uit door onder meer door een tekort aan materieel en personeel. Het onderhoud was nodig omdat de kolkwanden van de monumentale sluis uit 1929 in slechte staat verkeren. Door verouderde bakstenen kwam water achter de wand terecht, waardoor zand wegspoelde en de constructie verder verzwakte. Om dat te herstellen zijn stalen damwanden geplaatst en verankerd.